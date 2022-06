Der Bundespräsident kann sich einen Pflichtdienst für junge Menschen in Deutschland vorstellen. Die Debatte darüber wird aus der Ampel-Koalition gleich...

Steinmeier für Pflichtdienst – Ministerin Paus kontert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier befürwortet die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes. Er hat sogar konkrete Vorstellungen, wo junge Menschen ihn...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland