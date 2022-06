Raimund NR RT @derspiegel: Mit 7,9 Prozent erreicht die Inflationsrate im Mai den höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Vor allem Energie und Lebensmitt… vor 12 Minuten Adem from Cologne (Aşısız/Ungeimpft)🇹🇷🇩🇪 RT @derspiegel: Mit 7,9 Prozent erreicht die Inflationsrate im Mai den höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Vor allem Energie und Lebensmitt… vor 24 Minuten Artur WELT: Inflation in Deutschland erreicht höchsten Stand seit fast 50 Jahren - WELT. https://t.co/4Srm1yuX5C über @GoogleNews vor 24 Minuten vtimasheff RT @Ma_Heller: 7,9 %: #Inflation in Deutschland erreicht höchsten Stand seit fast 50 Jahren https://t.co/0bwgA2lHoe via @welt #ECB #EZB vor 31 Minuten Peace RT @derspiegel: Mit 7,9 Prozent erreicht die Inflationsrate im Mai den höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Vor allem Energie und Lebensmitt… vor 32 Minuten Andreas Phieler Inflation in Deutschland erreicht höchsten Stand seit fast 50 Jahren https://t.co/XpA3htpZDY vor 35 Minuten