Bundesverfassungsgericht: Warum das Merkel-Urteil fragwürdig ist

„Wenn wir das Geld an die Taliban geschickt hätten, da wäre es besser aufgehoben“ Für 9 Euro quer durch die Republik. Ist doch schön, dass so viele mitmachen, so kommt man sich näher. Im Ernst, es ist eine weitere blöde Idee der...

Geschichte und Konflikt: Warum der Donbass den Krieg in der Ukraine bestimmt Der Donbass stellt das Zentrum des Krieges in der Ukraine dar. Für die Ukraine und Russland ist die Region wichtig. Die Geschichte zeigt, warum das so ist.

