16.06.2022 ( vor 1 Stunde )



In den USA könnten wohl schon bald Kleinkinder gegen Corona geimpft werden. Ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde empfiehlt sowohl BioNTech/Pfizer als auch Moderna. In Europa wird nun ein In den USA könnten wohl schon bald Kleinkinder gegen Corona geimpft werden. Ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde empfiehlt sowohl BioNTech/Pfizer als auch Moderna. In Europa wird nun ein Impfstoff für Virusvarianten geprüft. 👓 Vollständige Meldung