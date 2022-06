Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 6 Tagen



Hitzewelle in Spanien: Andalusien schwitzt bei bis zu 43 Grad 00:56 Spanien erlebt diese Woche eine für Juni ungewöhlich heftige Hitzewelle. In Andalusien, in den Städten Sevilla und Córdoba werden bis zu 43 Grad erwartet.