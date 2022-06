19.06.2022 ( vor 3 Stunden )



Der ukrainische Präsident besuchte unter anderem das Gebiet um Odessa und die Stadt Mykolajiw. In einem Krankenhaus vergab er Verdienstorden an medizinisches Personal. Der ukrainische Präsident besuchte unter anderem das Gebiet um Odessa und die Stadt Mykolajiw. In einem Krankenhaus vergab er Verdienstorden an medizinisches Personal. 👓 Vollständige Meldung