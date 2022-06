24.06.2022 ( vor 9 Stunden )



Der Opel-Mutterkonzern Stellantis will in die Lithiumförderung am Oberrheingraben investieren. Konzern-Chef Tavares spricht von »nachhaltiger« Wertschöpfung, Anwohner haben jedoch Bedenken. 👓 Vollständige Meldung