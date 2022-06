Gefahr gebannt: Aufgrund der großen Trockenheit haben etliche Bäume im Osten Deutschlands in den vergangenen Tagen Feuer gefangen. Inzwischen sind die Wälder...

3x3-Teams betreten bei WM Neuland Österreichs 3x3-Teams der Frauen und Männer wollen sich in dieser Woche ins Rampenlicht spielen. Die beiden ÖBV-Auswahlen sind erstmals bei den...

ORF.at vor 6 Tagen - Sport