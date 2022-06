Treffen auf Schloss Elmau: Tracht und Schmankerl: Zu viel Bayern zum G7-Gipfel?

Wie viel Bayern darf es sein zu einem G7-Gipfel in Bayern? Das ist eine Frage, die offenbar manche beschäftigt. Und was war sonst an Tag zwei los - außer den...

Jill Biden kam nicht zum G7-Gipfel in Bayern. Der Grund war ein Termin mit der spanischen Königin. Di esen meisterte die First Lady stilsicher. Am vergangenen...

Schloss Elmau: Der Ort, an dem Weltpolitik verhandelt wird Der G7-Gipfel wird 2022 wieder auf Schloss Elmau stattfinden. Was macht den Ort für das Treffen so besonders? Alle Infos und Fakten zum Veranstaltungsort in...

Augsburger Allgemeine vor 4 Tagen - Vermischtes