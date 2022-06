28.06.2022 ( vor 4 Stunden )



In einer Taverne in East London läuft eine Feier aus dem Ruder, am Ende sind mehrere Jugendliche tot. Von einer Massenpanik ist die Rede, doch die Verletzungen passen nicht ins Bild. In einer Taverne in East London läuft eine Feier aus dem Ruder, am Ende sind mehrere Jugendliche tot. Von einer Massenpanik ist die Rede, doch die Verletzungen passen nicht ins Bild. 👓 Vollständige Meldung