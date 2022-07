Auf ihrem Weg in Richtung EU habe die Ukraine zwar bereits Fortschritte gemacht, findet Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen - doch bei der Bekämpfung...

Von der Leyen fordert von Kiew Kampf gegen Korruption "Die Ukraine hat jetzt eine ganz klare europäische Perspektive", betonte die Kommissionspräsidentin in einer Videoansprache an das ukrainische Parlament in...

DiePresse.com vor 7 Stunden - Oesterreich