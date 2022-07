04.07.2022 ( vor 10 Stunden )



Der russische Eishockey-Torhüter Fedotow wollte eigentlich in die NHL wechseln. Doch nach seiner Festnahme wegen angeblicher Wehrdienstverweigerung soll er nun auf eine Militärbasis in der Arktis strafversetzt werden.