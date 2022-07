Überforderung an Flughäfen - Kann der Staat das Reisechaos lösen? Experte erklärt, warum Scholz am besten nichts tun sollte Passagiere müssen sich wohl noch länger mit dem Chaos an den Flughäfen arrangieren. Gastarbeiter aus der Türkei sollen nun helfen. Flug-Experte Andreas...

Focus Online vor 5 Tagen - Politik





Andreas Sturm: "Die aktuellen Austrittszahlen zeigen, wie schwer sich Kirche mit echten Veränderungen tut" Andreas Sturm war als Generalvikar im Bistum Speyer ein hochrangiger römisch-katholischer Kleriker. Kürzlich trat er zurück und aus der Kirche aus. Nun geht...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Politik