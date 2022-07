06.07.2022 ( vor 3 Stunden )



Per handgeschriebenem Brief hat Brittney Griner Hilfe bei US-Präsident Biden gesucht. Er soll den Text der in Moskau inhaftierten Basketballerin nun gelesen haben. Das Weiße Haus teilt mit, man arbeite an der Freilassung. 👓 Vollständige Meldung