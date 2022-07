Hermann der Hesse Korruptionsanklage gegen Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann zugelassen - via 1&1 https://t.co/OOS8Xk1mfR vor 34 Minuten Georg Leppert Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann kündigt seinen Rückzug für Januar an. Für Nils Kößler (CDU) ist di… https://t.co/uEEidEHs9X vor 2 Stunden Roswitha RT @Oder06959360: "Peter Feldmann: Frankfurter Oberbürgermeister steht ab Oktober vor Gericht | ZEIT ONLINE" https://t.co/rE9SNslptv vor 2 Stunden FAZ Politik Peter Feldmann muss sich vom 18. Oktober an vor Gericht verantworten. Weshalb er den Prozess noch als Frankfurter O… https://t.co/v9epwZMGbn vor 2 Stunden FAZ Rhein-Main Peter Feldmann muss sich vom 18. Oktober an vor Gericht verantworten. Weshalb er den Prozess noch als Frankfurter O… https://t.co/WllmCdLUH7 vor 2 Stunden Frankfurter Allgemeine gesamt Peter Feldmann muss sich vom 18. Oktober an vor Gericht verantworten. Weshalb er den Prozess noch als Frankfurter O… https://t.co/f2AG6vCgzn vor 2 Stunden