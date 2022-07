Experten-Bericht: Kommission: Wahlpannen in Berlin waren vermeidbar Die zahlreichen Pannen und organisatorischen Probleme bei den Wahlen in Berlin am 26. September 2021 waren nach Einschätzung einer vom Senat eingesetzten...

Berliner Morgenpost vor 8 Stunden - Top





Kommission: Wahlpannen in Berlin waren vermeidbar Am Tag der Bundestagswahl herrschte in Berlin Chaos. Es bildeten sich lange Schlangen vor Wahllokalen, manche hatten nicht genug Wahlzettel.

Augsburger Allgemeine vor 8 Stunden - Politik