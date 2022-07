Gas und Atomkraft: Ökolabel - Übergang oder Irrweg?

06.07.2022 ( vor 7 Stunden )



Wer in grüne Fonds oder Anleihen investiert, könnte künftig damit auch Kernkraft und Gas finanzieren, denn beides gilt in der EU nun als nachhaltig. Was die einen als Fehler sehen, ist für die anderen eine Brücke zur klimafreundlichen Stromversorgung. Von Jakob Mayr.