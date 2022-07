07.07.2022 ( vor 4 Stunden )



Das Reisechaos an deutschen Flughäfen wird auf Antrag der Union an diesem Donnerstag im Das Reisechaos an deutschen Flughäfen wird auf Antrag der Union an diesem Donnerstag im Bundestag behandelt. Die Opposition nutzt das Thema, um die Ampelkoalition zu ärgern. Es wird wohl ein launiger Schlagabtausch werden. 👓 Vollständige Meldung