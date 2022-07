07.07.2022 ( vor 1 Stunde )



Die Bundesregierung will per Gesetz sicherstellen, dass Kohlekraftwerke verstärkt zum Einsatz kommen können. Dabei wollte die Ampel eigentlich den Kohleausstieg beschleunigen. Von Martin Polansky.