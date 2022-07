08.07.2022 ( vor 1 Woche )



Eine Lawine aus Fels und Eis, die mindestens neun Menschen in den Tod reißt - seit dem Gletscherabbruch an der Marmolata fragen sich viele: Wie geht es mit dem Bergtourismus in Zeiten der Klimakrise weiter? Ein Besuch im Unglücksgebiet. Eine Lawine aus Fels und Eis, die mindestens neun Menschen in den Tod reißt - seit dem Gletscherabbruch an der Marmolata fragen sich viele: Wie geht es mit dem Bergtourismus in Zeiten der Klimakrise weiter? Ein Besuch im Unglücksgebiet. 👓 Vollständige Meldung