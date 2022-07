Lob der Kartoffel – Die Causa Ataman und das Ende des Boris Johnson

Analyse zum Briten-Beben - Machtpoker in London: Wer Johnson folgen könnte und was das für uns bedeutet Bis zuletzt klammerte sich Boris Johnson an die Macht. Nun gab der 58-Jährige bekannt, als Parteivorsitzender zurückzutreten. Bald wird er auch den Posten...

Focus Online vor 2 Tagen - Politik





Das Ende des Zockers Viel zu spät hat Boris Johnson erkannt, dass er seinen Posten als britischer Premier abgeben muss. Zurück bleibt ein Land, das einem Scherbenhaufen gleicht....

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei Welt Online