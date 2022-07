09.07.2022 ( vor 2 Stunden )



Attentate wie auf Ex-Regierungschef Abe sind in Attentate wie auf Ex-Regierungschef Abe sind in Japan nahezu unbekannt. Entstand so ein falsches Gefühl der Sicherheit? Während das Land trauert, werden nun die Schutzkonzepte Prominenter überprüft. 👓 Vollständige Meldung