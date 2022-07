09.07.2022 ( vor 4 Stunden )



In Colombo stürmen Demonstranten den Präsidentenpalast. Staatschef Rajapaksa und Premier Wickremesinghe werden in Sicherheit gebracht, der Regierungschef bietet seinen In Colombo stürmen Demonstranten den Präsidentenpalast. Staatschef Rajapaksa und Premier Wickremesinghe werden in Sicherheit gebracht, der Regierungschef bietet seinen Rücktritt an. Wie es zur Eskalation kam - und wie es nun weitergehen könnte. 👓 Vollständige Meldung