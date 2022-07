P_Wonder RT @tagesschau : Vom Klimawandel bedroht: Berghütten in Not https://t.co/y53zXkeuIw #Klimawandel #Alpen vor 10 Minuten

Alexander News (Vom Klimawandel bedroht: Berghütten in Not) has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP -… https://t.co/mrvXxKCf8a vor 1 Stunde