Littlewisehen Ernste Finanzsorgen: Heizungsverzicht, kaltes Essen und Duschen – Millionen Briten müssen massiv sparen https://t.co/rTItEEdfTB via @welt vor 44 Minuten Harte Zeiten Bei 4,4 Millionen Haushalten werde das Geld ernsthaft knapp Heizungsverzicht, kaltes Essen und Duschen – Millionen… https://t.co/cPMZ2fV06p vor 1 Stunde Quirinus Heizungsverzicht, kaltes Essen und Duschen – Wir sind in D. auch schon soweit… Die #Brexit Sünder werden natürlich… https://t.co/l3M2OGZ9RI vor 7 Stunden #Paulus RT @Technik377: @welt Die Briten sind schon ‚weiter‘: Heizungsverzicht, kaltes Essen und Duschen – Millionen Briten müssen massiv sparen. h… vor 7 Stunden Techniker @welt Die Briten sind schon ‚weiter‘: Heizungsverzicht, kaltes Essen und Duschen – Millionen Briten müssen massiv s… https://t.co/68nV7mtVNa vor 7 Stunden Rainer Barth Ernste Finanzsorgen: Heizungsverzicht, kaltes Essen und Duschen – Millionen Briten müssen massiv sparen https://t.co/tit18SEB0y via @welt vor 8 Stunden