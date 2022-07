Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



Alle Absperrungen durchbrochen: In Sri Lanka weichen die Demonstranten nicht zurück 01:30 Als Konsequenz aus den Massenprotesten in Sri Lanka hat Präsident Gotabaya Rajapaksa seinen Rücktritt zum 13. Juli angekündigt. Protestler stürmten am Samstag den Amtssitz des Präsidenten in Colombo.