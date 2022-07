Klaus-D. Sedlacek Sieg gegen Norwegen bei der Fußball-EM: Englands tosender Torrausch https://t.co/GRjb8lvvZK vor 55 Minuten Klaus-D. Sedlacek Sieg gegen Norwegen bei der Fußball-EM: Englands tosender Torrausch https://t.co/2tfSkI8des vor 1 Stunde michA RT @sportschau: Das 8:0 der englischen Fußballerinnen gegen Norwegen war der höchste Sieg in der EM-Geschichte. Acht Tore in einem Spiel ga… vor 5 Stunden Stephan Dreyse RT @sportschau: Das 8:0 der englischen Fußballerinnen gegen Norwegen war der höchste Sieg in der EM-Geschichte. Acht Tore in einem Spiel ga… vor 5 Stunden Sportschau Das 8:0 der englischen Fußballerinnen gegen Norwegen war der höchste Sieg in der EM-Geschichte. Acht Tore in einem… https://t.co/Hj55ODWBtF vor 5 Stunden SPOX News EM 2022: Höchster Sieg der EM-Geschichte! England deklassiert Norwegen https://t.co/xkJEmTRTyL vor 5 Stunden