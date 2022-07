13.07.2022 ( vor 3 Tagen )

Vor knapp drei Wochen hatten Hafenarbeiter mit einem 24-stündigen Warnstreik die Abfertigung von Container- und Frachtschiffen in Deutschlands großen Nordseehäfen weitgehend lahmgelegt. Nun soll von Donnerstag an wieder gestreikt werden, diesmal aber doppelt so lang.