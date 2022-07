13.07.2022 ( vor 9 Stunden )

In Teilen Deutschlands sind in den nächsten Tagen Temperaturen von bis zu 34 Grad angesagt. Der Deutsche Wetterdienst erwartet eine noch stärkere Hitzewelle in der kommenden Woche. Die Länder in Südeuropa sind aktuell von enormer Hitze geplagt.