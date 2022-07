14.07.2022 ( vor 9 Stunden )



Behörden, die trotz Unwetterprognose Feierabend machen. Oder ein Landrat, der Privates erledigt: Auch ein Jahr nach der Flut an der Ahr ist die politische Aufarbeitung nicht abgeschlossen. Wer trägt die Verantwortung - und was hat man daraus gelernt? Von Vera Schmidberger.