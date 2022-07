Alex Ander RT @welt: Ein Funken Liebe in einer lieblosen Welt https://t.co/vnGtVveBsI https://t.co/Jb48PhT1mE vor 3 Stunden Heike Schug RT @welt: Ein Funken Liebe in einer lieblosen Welt https://t.co/vnGtVveBsI https://t.co/Jb48PhT1mE vor 3 Stunden WELT Ein Funken Liebe in einer lieblosen Welt https://t.co/vnGtVveBsI https://t.co/Jb48PhT1mE vor 3 Stunden