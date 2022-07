FFP2-Maskenpflicht: Hunderte Verstöße bei Kontrollaktion in der Hamburger U-Bahn Wer keine FFP2-Maske in der U-Bahn in Hamburg trägt, kann mit einer Geldstrafe von 40 Euro rechnen. In der Hansestadt ist die FFP2-Maske im Nahverkehr nämlich...

abendblatt.de vor 4 Stunden - Deutschland