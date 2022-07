Am Donnerstag verstarb Donald Trumps Ex-Frau Ivana im Alter von 73 Jahren. Das Paar hatte sich 1990 scheiden lassen. Ivana gelang es, sich von Donald zu...

Die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump starb im Alter von 73 Jahren. In den 80er-Jahren war sie maßgeblich am Aufbau des Trump-Imperiums...

Ivana Trump ist tot - die erste Frau von Donald Trump Sie war seine »First Lady« und Mutter von Ivanka, Eric und Donald Junior: Nun ist Donald Trumps ehemalige Frau Ivana im Alter von 73 Jahren gestorben.

