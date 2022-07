RTL Direkt Bundesarbeitsminister #Heil hat eine deutliche Erhöhung der #HartzIV Sätze angekündigt. „Mit dem #Bürgergeld werden… https://t.co/6rAr3tQrDW vor 42 Minuten Sabine Berger Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat eine deutliche Erhöhung der Hartz-IV-Sätze angekündigt. Ich glaub ich… https://t.co/QDWHKOk6c6 vor 2 Stunden Peace RT @BR24: Bundesarbeitsminister Hubertus #Heil will die #HartzIV-Sätze zu Beginn des kommenden Jahres deutlich erhöhen. In diesem Sommer so… vor 2 Stunden Rudi_K. RT @zeitonline: #Bundesarbeitsminister Hubertus #Heil kündigt eine Reform von Hartz IV an. https://t.co/4gepKyZyci vor 3 Stunden BR24 Bundesarbeitsminister Hubertus #Heil will die #HartzIV-Sätze zu Beginn des kommenden Jahres deutlich erhöhen. In di… https://t.co/ksvhLHw4Pi vor 3 Stunden Dr.Awi Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigt deutliche Erhöhung der Hartz-IV-Sätze an https://t.co/MUUXsVNJ6O via @zeitonline vor 4 Stunden