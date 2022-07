Jean-Philippe Calmus 🇫🇷🇱🇺🇪🇺 RT @SZ: Bayern will Atomland bleiben: Die Staatsregierung bekräftigt ihre Forderungen nach einer längeren Nutzung der Atomkraft - und übt h… vor 26 Minuten Klaus-D. Sedlacek Gaskrise: Bayern will Atomland bleiben https://t.co/Ac9nDUlG93 vor 40 Minuten titanmanfred Gaskrise - Bayern will Atomland bleiben (via @SZ) bei der rückständigen Regierung aus ⁦@Markus_Soeder⁩ und ⁦… https://t.co/t9LbcjP4yQ vor 1 Stunde Klaus-D. Sedlacek Gaskrise: Bayern will Atomland bleiben https://t.co/xigMHdGJ4T vor 1 Stunde Mo.ni.ka.r Ich bin so sauer auf die @csu. Was für ein mieser Laden. Anstelle von EEs wieder 20 Jahre zurück. So geht Zukunft n… https://t.co/mI9CZgrhPE vor 1 Stunde Butterfly RT @SZ: Bayern will Atomland bleiben: Die Staatsregierung bekräftigt ihre Forderungen nach einer längeren Nutzung der Atomkraft - und übt h… vor 1 Stunde