G. R.🇪🇺🇺🇦 RT @DieterSteffmann: Ostsee-Pipeline Nord Stream 1: Wladimir Putin droht mit weniger Gas https://t.co/pNWa3EjDyt vor 6 Minuten Alexander News (Ostsee-Pipeline Nord Stream 1: Wladimir Putin droht mit weniger Gas) has been published on… https://t.co/WaT9CsNloY vor 8 Minuten GabrML Der russische Gaskonzern Gazprom wird laut Russlands Präsident Wladimir Putin seine Verpflichtungen "in vollem Umfa… https://t.co/U0JjTO97RE vor 8 Minuten 🌍 Herbert "Der russische Präsident will, dass Russland die von Kanada reparierte Turbine für die Nord Stream 1 zurückerhält."… https://t.co/1W7C6O4xAY vor 24 Minuten H.S. RT @zeitonline: Wladimir #Putin benutzt die #Gaslieferungen an Deutschland als politisches Druckmittel. Er will erreichen, dass die #NordSt… vor 39 Minuten H Hayret Yalav Die russische Liefermenge an Gas könnte noch geringer werden, droht Präsident Wladimir Putin. Man habe jedoch noch… https://t.co/dy0vQSM7zK vor 43 Minuten