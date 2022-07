Sonnenfarm im Rheinischen Revier : Warum RWE in der Tagebauwüste Solarparks aus dem Boden stampft Das Gas knapp, die Kernkraft endlich. Jetzt sollen Wind und Sonne Deutschland retten. Am Tagebau in Inden errichtet RWE nun einen Solarpark – und wirft ein...

wiwo.de vor 4 Tagen - Maerkte





Transfermarkt zum Verzweifeln: Bundesliga-Bosse zittern vor der großen Panik Nicht nur das zermürbende Theater um Robert Lewandowski zieht sich durch den Sommer. Im Schatten der lange schwelenden Debatte um die Zukunft des Stürmers vom...

n-tv.de vor 5 Tagen - Welt