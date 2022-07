Draghi-Rücktritt sorgt für Nervosität auf den Märkten

Kühe, Klimakrise und Existenzangst Der Protest der Bäuerinnen und Bauern in den Niederlanden reißt nicht ab: Rechtzeitig zu Ferienbeginn blockierten am Wochenende erneut Traktoren die Autobahnen...

ORF.at vor 3 Tagen - Welt





Wetter in Deutschland: Schwere Sturmböen treffen auf diese Regionen Der Herbst ist da, und das ist nicht nur beim Blick in den Kalender zu merken. Die Temperaturen sinken und in Teilen Deutschlands baut sich ein Orkantief mit...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei • CHIP Online