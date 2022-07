Eva Quadbeck „You’ll never walk alone“ - heißt leider erst einmal, dass für alle Verbraucherinnen und Verbraucher die Gaspreise… https://t.co/v5voPJpH5k vor 32 Sekunden John Rambo @Bundeskanzler „You’ll never walk alone“. Wer schreibt bei euch die Pressetexte ? Jürgen Klopp? vor 56 Sekunden X2 RT @Bundeskanzler: Wir steigen bei #Uniper ein mit 30 Prozent. Es ist wegen der ausgebliebenen Gaslieferungen Russlands in Schwierigkeiten… vor 1 Minute otters Ⓐ @faulers143 "you'll never walk alone" ich gehe komplett affenscheiße welcher pr dulli das auch immer verzapft hat g… https://t.co/r2ZcEYYuE9 vor 2 Minuten Axel H. Problembürger „You‘ll never walk alone“ In diesen Zeiten geht man tatsächlich nie allein - immer ist der Ampel-Staat als Taschen… https://t.co/9LzOomq4nY vor 2 Minuten Jopatblues 🇺🇦 RT @kurtmfischer: Einige behaupten Scholz könne nicht kommunizieren, ich sage Bazooka, Zeitenwende und You'll never walk alone. vor 2 Minuten