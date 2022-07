DeeKay RT @HGMaassen: Für was sollen unsere Soldaten eigentlich unser Land mit ihrem Leben verteidigen? Für eine woke Regenbogenrepublik? Ist es d… vor 43 Sekunden Danielastar RT @JoanaCotar: Ich wäre mal für eine Flagge zu Ehren all derjenigen steuerzahlenden Bürger, die diesen woken Laden noch am Laufen halten.… vor 2 Minuten Jiří Kalvoda RT @HGMaassen: Für was sollen unsere Soldaten eigentlich unser Land mit ihrem Leben verteidigen? Für eine woke Regenbogenrepublik? Ist es d… vor 2 Minuten Frankfurter Allgemeine Auf dem Reichstagsgebäude weht anlässlich der #CSD-Parade in #Berlin erstmals die #Regenbogenfahne. Das Parlament z… https://t.co/H0GcyYDwga vor 3 Minuten BenDerBro RT @JoanaCotar: Ich wäre mal für eine Flagge zu Ehren all derjenigen steuerzahlenden Bürger, die diesen woken Laden noch am Laufen halten.… vor 6 Minuten SenGtz RT @Tagesspiegel: Bundestag hisst erstmals Regenbogenflagge. Mehr zum CSD in #Berlin den ganzen Tag im aktuellen Newsblog: https://t.co/6kt… vor 7 Minuten