Charles Leclerc lag beim Großen Preis von Frankreich in Führung. In Kurve elf verlor der Formel-1-Pilot dann überraschend die Kontrolle. Wahrscheinlich wieder ein technischer Fehler seines Ferrari , die Wut war groß. So konnte Verstappen seine kleine Durststrecke beenden. 👓 Vollständige Meldung