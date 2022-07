Ukraine-Krieg: Russland bestätigt Pläne für Sturz der Regierung in Kiew

Russland strebt offiziell einen Sturz der Regierung in Kiew an. Das teilte Außenminister Lawrow mit – und revidiert so seine Aussagen vom April.

Noch im April versichert der russische Außenminister Lawrow, Russland wolle das Regime in der Ukraine nicht austauschen. Das ukrainische Volk solle selbst...

Russland räumt Angriff auf Odessa ein Der Kreml hat den Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa eingeräumt. Demnach soll ein ukrainisches Kriegsschiff getroffen worden sein. Die Regierung in Kiew...

tagesschau.de vor 23 Stunden - Top Auch berichtet bei • n-tv.de