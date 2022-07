Zwilling: die I. under construction... RT @Rudisagmal: Menschen ohne deutschen Pass müssen in Berlin mehr Möglichkeiten bekommen, bei Wahlen ihre Stimme abzugeben. Das fordert de… vor 1 Stunde Insanity Da es auch keine Obergrenze beim Wahlalter gibt, wäre selbst ein Wahlrecht für Zweijährige logisch inkohärent. Fai… https://t.co/0HcgEUjFw0 vor 1 Stunde Morgenpost/Berlin Menschen ohne deutschen Pass müssen in Berlin mehr Möglichkeiten bekommen, bei Wahlen ihre Stimme abzugeben. Das fo… https://t.co/l3fhoVoPKO vor 3 Stunden Cogito ergo sum Menschen ohne deutschen Pass müssen in Berlin mehr Möglichkeiten bekommen, bei Wahlen ihre Stimme abzugeben. Das fo… https://t.co/C1aHhdQGy2 vor 4 Stunden