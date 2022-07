👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ EZB: Droht zehn Jahre nach "Whatever it takes" eine neue Euro-Krise? » Am 26. Juli 2012 rettete EZB-Chef Mario D… https://t.co/Ln0qkrsqpO vor 2 Stunden Klaus-D. Sedlacek EZB: Droht zehn Jahre nach “Whatever it takes” eine neue Euro-Krise? https://t.co/2hcB9Koen7 vor 2 Stunden Gnutiez https://t.co/RwSVfzc0gw SZ hat eine Headline geändert. EZB: Droht zehn Jahre nach "Whatever it takes" eine neue E… https://t.co/lDYzOCpSjb vor 2 Stunden Hans-Jörg Bertschi https://t.co/m1DEL36o5w Droht jetzt - zehn Jahre nach der letzten Krise - eine neue Euro-Krise? (Tages Anzeiger)… https://t.co/rFLP1CsEln vor 2 Stunden Klaus-D. Sedlacek EZB: Droht zehn Jahre nach “Whatever it takes” eine neue Euro-Krise? https://t.co/YNG6NbnkA8 vor 2 Stunden Paul Slettenhaar RT @GuntherSchnabl: Zehn Jahre Draghi-Rede Nach „Whatever it takes“ droht jetzt ein neuer Sündenfall der EZB https://t.co/EFPcDt7neY vor 15 Stunden