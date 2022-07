Stephan Hadraschek Statistisches Bundesamt: #Lebenserwartung durch #Coronapandemie um ein halbes Jahr gesunken https://t.co/CRmNy25FdI via @derspiegel vor 43 Minuten 🇺🇦 Gunnar Ries Statistisches Bundesamt: Lebenserwartung durch Coronapandemie um ein halbes Jahr gesunken https://t.co/1GMHUTKtJA vor 46 Minuten Christian Lehmann Kannste dir nicht ausdenken. https://t.co/H5suZDxZD5 vor 1 Stunde M🍏tthias Sehr gut. Jetzt noch TBC, Typus und affenpocken. Vielleicht Kondome verbieten. Dann ist das Rentensystem gerettet… https://t.co/k36DomXytQ vor 1 Stunde wanty RT @derspiegel: Die hohen Sterbezahlen während der Coronapandemie haben die Lebenserwartung in Deutschland gesenkt. Frauen leben 0,4 Jahren… vor 1 Stunde shz.de Wegen der Toten in der #CoronaPandemie ist die #Lebenserwartung in #Deutschland um ein halbes Jahr gesunken. https://t.co/OowhY6YS7J vor 2 Stunden