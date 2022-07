Frankfurter Allgemeine Der Preis für die Super-Sorte E10 fällt zum achten Mal in Folge. Diesel-Fahrer müssen dagegen weiter mehr zahlen al… https://t.co/pOT2plsjZs vor 14 Minuten Ben🇩🇪 🇷🇺 🇺🇦 #Spiegel oder #Gatesblatt Nur mal wirken lassen https://t.co/KbkTpn0HN2 vor 33 Minuten Alexander News (Spritpreis fällt weiter – Super E10 auf Vorkriegsniveau) has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/XozZZkt9e0 vor 4 Stunden Gibran Spritpreis fällt weiter – Super E10 auf Vorkriegsniveau - DER SPIEGEL https://t.co/6Poyeg0e8N vor 4 Stunden Nooshub DE 👓 Spritpreis fällt weiter – Super E10 auf Vorkriegsniveau https://t.co/B9wyeGftTs 🧵 vor 5 Stunden Mario Gericke Spritpreis fällt weiter – Super E10 auf Vorkriegsniveau https://t.co/Qu25DMuNU5 vor 5 Stunden