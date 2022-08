Max Verstappen gewinnt acht der ersten 13 Formel-1-Rennen des Jahres. WM-Herausforderer Charles Leclerc ist auch in Ungarn ohne Chance, weil sein Team patzt.

Formel 1: Max Verstappen gewinnt Großen Preis von Ungarn, Charles Leclerc wird durchgereicht Mehrere Führungswechsel, die stete Angst vor dem Regen – und ein Max Verstappen, der kaum eine Schwäche zeigt: Ein spannendes Rennen in Ungarn lief ganz im...

