02.08.2022 ( vor 3 Tagen )

Es hat 26.000 Tonnen Mais an Bord. Das ukrainische Frachtschiff »Razoni« kommt später als erwartet in der Türkei an. Und: Kiew kritisiert Moskau für die indirekten Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen. Der Überblick.