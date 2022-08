Leitungswasser: Haben Sie noch alle Tropfen in der Leitung?

03.08.2022 ( vor 5 Tagen )



Leitungswasser sollte überall zugänglich sein, auch in Restaurants. In Südeuropa wird das längst umgesetzt. Nur in Deutschland ist die Lobby stärker als der Verstand. Leitungswasser sollte überall zugänglich sein, auch in Restaurants. In Südeuropa wird das längst umgesetzt. Nur in Deutschland ist die Lobby stärker als der Verstand. 👓 Vollständige Meldung