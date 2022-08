03.08.2022 ( vor 6 Stunden )



Fast 60 Prozent der Wähler haben sich in einem Referendum für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ausgesprochen. In Florida klagen Geistliche gegen ein Verbot. Fast 60 Prozent der Wähler haben sich in einem Referendum für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ausgesprochen. In Florida klagen Geistliche gegen ein Verbot. 👓 Vollständige Meldung